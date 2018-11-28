المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ضوابط

قال مقيمون في ضواحٍ سكنية، إن قيادة مركبات رياضية بسرعات عالية خلال أوقات متأخرة ليلاً، يصدر أصواتاً قوية ومزعجة للغاية، مطالبين بضوابط لقيادة هذه المركبات في المناطق السكنية.

مخيمات

دعا مرتادو منطقة القدرة في دبي إلى ضرورة الالتزام بنظافة المنطقة، ومراعاة مظهرها، وذلك في ظل ممارسات غير حضارية لدى عدد من الأفراد الذين يقصدونها للتخييم، تتمثل في إلقاء مخلفات الطعام والنفايات، وذلك رغم اهتمام بلدية دبي، الجهة المختصة بالتوعية بنظافة المناطق الصحراوية، لينعم بها الجميع.

تنظيم

طالب مراجع لمركز المنارة، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بضرورة العمل على تنظيم المراجعين، وذلك في ظل الإقبال الكثيف الذي يشهده القسم بشكلٍ خاص، والمركز بشكلٍ عام، وعدد الكراسي المتوافرة في القسم على مساحته غير الكافية لاستيعاب المراجعين، ما يضطر الكثيرين إلى الوقوف بشكلٍ عشوائي، أو التجول في المركز حتى يحين دورهم، وفق نظام الأرقام الذي تتبعه الإدارة، والذي يضمن حق كل مراجع في إنجاز معاملته دون أن يتعدى على دوره أحد.

ماكينة

شكت متعاملة مع بنك رأس الخيمة الوطني عدم دقة المعلومات البنكية التي تقدمها ماكينة السحب الآلي للبنك، والواقعة في واحة دبي للسيليكون، حيث تظهر مبالغ موجودة في حسابها، ولا تقبلها لاحقاً في عملية السحب، مطالبة بضرورة العمل على حلّ هذا الخلل الذي من شأنه إحداث إرباك وإزعاج كبيرين للمتعاملين.

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