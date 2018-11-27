تضرر منازل وازدحامات مرورية وتوقف 3000 قارب صيد بسبب الأمطار

المصدر: إمارات الدولة - الإمارات اليوم

أدى هطول الأمطار الغزيرة، أمس، إلى عرقلة حركة السير والتسبب بازدحامات شديدة، في مختلف المناطق والشوارع الحيوية في إمارتي الشارقة وعجمان، فيما رفعت بلدية الشارقة درجة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، مؤكدة أن جميع فرق عملها كانت موجودة في الميدان، للتعامل مع تجمعات المياه، ومتابعة جميع البلاغات التي ترد عبر الخط الساخن.

وفي رأس الخيمة، تسببت الأمطار في فيضان الأودية، وتضرر منازل في 10 مناطق سكنية، وسقوط أشجار على كورنيش القواسم وأعمدة وانهيار بعض الطرق، وتعطيل الإشارات المرورية.

فيما سجلت دبي ارتفاع مستوى تجمعات المياه في أكثر من منطقة، وأكدت بلدية دبي أنها عملت بشكل مكثف لسحب المياه في كل أرجاء الإمارة، من خلال 60 محطة، ضمن شبكة أنابيب يصل طولها الإجمالي إلى 1.75 مليون متر.

وكشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها تعاملت، حتى منتصف نهار أمس، مع 49 بلاغاً، منها 20 حادث سيارة، و29 حالة إصابة، وفق تقرير رسمي صادر من المؤسسة أمس.

وتلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة، في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 2566 مكالمة هاتفية، وسجلت 147 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة وحتى العاشرة من صباح أمس، بسبب الأحوال الجوية.

إلى ذلك.. تسببت الأمطار في توقف جميع مراكب الصيد في أبوظبي، والساحل الشرقي والبالغ عددها أكثر من 3000 قارب صيد عن نزول البحر، حفاظاً على سلامة الصيادين، فيما شهدت أسواق الأسماك ارتفاعاً في الأسعار راوح بين 30 و50% في بعض الأنواع المحلية.

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