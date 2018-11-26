ازدحامات مرورية وتجمعات لمياه الأمطار وتعليق للدوام في الشارقة وعجمان

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة وعجمان

أدى هطول الأمطار الغزيرة والمتواصلة في الشارقة وعجمان إلى عرقلة حركة المرور وازدحامات شديدة في مختلف المناطق والشوارع الحيوية بالإمارتين وتعطيل الدراسة في عدد كبير من المدارس الخاصة والحكومية.

وشهدت ساعات الصباح الباكر إغلاق لبعض الشوارع وتسببت تجمعات المياه ورجوع الطلبة من مدارسهم صباحا في عرقلة حركة السير وازدحامات شديدة، خاصة في الشوارع المؤدية لدبي من عجمان والشارقة وبالعكس، إضافة إلى الاختناقات المرورية التي حدثت في الشوارع الداخلية في الشارقة وعجمان.



‏وحذرت شرطة الشارقة وعجمان السائقين من السرعة، ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه والسيول وجريان الأودية والسدود.

‎وانتشرت الدوريات التابعة لشرطة الشارقة عجمان في مختلف مناطق الإمارتين خاصة عى الشوارع الحيوية لتسيير الحركة المرورية حيث بذل أفرادها جهود كبيرة لاقت تقدير واستحسان مستخدمي الطرق وسائقي المركبات .

بدورها أعلنت إدارات مدرسية في الشارقة وعجمان عن تعطيل وتعليق الدوام الرسمي بسبب الأحوال الجوية السائدة حاليا، فيما تلقى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة وحكومية رسائل نصية عبر موقع التواصل الاجتماعي واتس أب تفيد بتعليق الدراسة حرصا على سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي .

وقال عدد من مدراء مدارس في عجمان والشارقة أن بعض الطلبة ممن تم إحضارهم بالحافلات المدرسية صباحا تم إعادتهم إلى منازلهم حفاضا على سلامتهم.

كما تم تعليق الدوام في جامعة الشارقة حفاظا على سلامة الطلبة.

ورفعت بلدية مدينة الشارقة من درجة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة مؤكدة أن جميع فرق عملها متواجدة حالياً في الميدان للتعامل مع تجمعات المياه ومتابعة جميع البلاغات التي ترد عبر الخط الساخن، مهيبة بافراد المجتمع اتباع التعليمات حفاظا على سلامتهم.



فيما أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أنه تم توزيع عدد كبير من المضخات لسحب تجمعات مياه الأمطار من مختلف مناطق الإمارة، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية ولضمان سلامة الأفراد.

كما تم تشكيل فرق عمل لمراقبة ومتابعة تصريف مياه الأمطار في أنحاء الإمارة كافة.



وأكدت ‏لجنة الطوارئ والأزمات في بلدية الذيد تواصل أعمالها في تحديد أماكن تجمعات مياه الأمطار في المدينة، والتخلص منها بصورة سريعة، سواء عن طريق سحب المياه بواسطة المضخات أو صهاريج المياه