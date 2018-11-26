المصدر: دبي-الامارات اليوم.

معاملة

شكا عميل لـ«اتصالات» تأخّر إنجاز معاملته لمدة شهرين دون أية إفادة، وذلك على الرغم من استكماله لكل الأوراق المطلوبة، وقال إن الشركة تتجاهل الردّ عليه أو العمل على حل مشكلته.

أسعار

طالب زائرون لسوق الجبيل في الشارقة، بضرورة التدخل لتثبيت أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، كما هي الحال مع الأسماك، خصوصاً أن أسعارها تتجاوز أحياناً أسعار بيع التجزئة في المتاجر الصغيرة.

«إمسات»

شكا أولياء أمور طلبة في الصف الـ12 نظام اختيار مراكز أداء امتحانات «إمسات»، إذ إن النظام عبر «نظام» الوزارة يوزّع الطلبة على مراكز بعيدة عن مناطق سكناهم، فالطالب من إمارة رأس الخيمة يذهب إلى أداء الامتحان في إمارة أبوظبي أو مدينة العين، وذلك بحجة أن المراكز القريبة كاملة العدد، الأمر الذي يتسبب في إرهاق الطلبة وذويهم.

وجبات

شكا ذوو طلبة ارتفاع سعر الوجبة الغذائية التي يشتريها الطالب من المقصف المدرسي، على الرغم من أن الوجبة غير متكاملة، ومن ثم فإن رب الأسرة الذي يعول خمسة طلاب مجبر على دفع مبالغ كبيرة يومياً في وجبات غير متكاملة.

«أرامكس»

أبدت متعاملة في دبي إنزعاجها من سوء التنسيق بين موظفي خدمة «أرامكس»، إذ اضطرت إلى التعامل مع أكثر من موظف لتسلّم شحنتها، وعانت عدم التزامهم بالعناوين والمواعيد التي تحددها، وذلك لأسابيع عدة. وأشارت إلى تأثر التزاماتها ومواعيدها بشكلٍ كبير جراء هذه المشكلة.

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