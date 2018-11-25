المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

تمكنت مؤسسة «تاكسي دبي»، وهي حالياً إحدى مؤسسات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من توسيع نشاطها في نقل الركاب الذي بدأ قبل 23 عاماً بلبنة أولى مكونة من 81 مركبة، الى أسطول من المركبات قوامه يزيد اليوم على 5000 مركبة.

وأطلقت المؤسسة خدمة التاكسي بمركبة أجرة من طراز مرسيدس في تاريخ 20 مايو من عام 1995، وفي عام 1996 أنشأت مركز التدريب الذي تحول اليوم إلى معهد للمواصلات، حيث يقوم بإعداد وتدريب وتأهيل السائقين قبل إلحاقهم بالعمل لدى مؤسسة تاكسي دبي، وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي مركباتها.

وقامت المؤسسة أيضاً باستخدام وتبني مشروعاً للإعلان على هيكل مركباتها.

بالفيديو: تعرف إلى أول مركبة أجرة لـ "تاكسي دبي".#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/vPo9785F8t — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 25, 2018

أما في عام 1997 فقد خطت مؤسسة تاكسي دبي خطوة أخرى من خلال إطلاقها أرقى خدمات النقل في مطار دبي الدولي.

وفي العام الماضي أرست المؤسسة عقد شراء 554 مركبة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، تشكل 11% من أسطول مركبات الأجرة في مؤسسة تاكسي دبي، في إطار خطة للحدّ من التلوّث الناجم عن عوادم المركبات.