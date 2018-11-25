أطفال الفجيرة يرفعون شعار «بابا زايد في قلوبنا»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

احتفى مجلس الطفل في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية باليوم العالمي للطفل، تحت شعار «بابا زايد في قلوبنا» وتزامناً مع «عام زايد»، بمشاركة 100 طفل من مختلف مناطق إمارة الفجيرة.

وتضمن برنامج الاحتفالية، فقرات عديدة للأطفال، تنوّعت ما بين إلقاء القصائد والأهازيج في حب الشيخ زايد والإمارات، وتنفيذ ورش لصناعة الدمى، والرسم على الوجوه، ومسابقات ثقافية، علاوة على مشاركة شخصيات كرتونية قدمت رقصات مختلفة للأطفال.

وقالت مديرة مجلس الطفل موزة اليماحي: «لاشك في أن الفعالية التي تحمل اسم الوالد زايد الخير طيب الله ثراه، تكون متميزة، حيث ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال عندما بدأوا يهتفون (بابا زايد)، وكان المغفور له، يسعد كثيراً عندما يجالس الأطفال، وكانت ترتسم الابتسامة الواسعة على شفتيه وهو يصغي إلى ما يجول في خواطرهم، في ود أبوي رائق».