شرطة أبوظبي تحدّد ضوابط تزيين السيارات في «اليوم الوطني»

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

حدّدت شرطة أبوظبي ضوابط وشروط تزيين المركبات، خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ47، لتمكين الجمهور من التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد خليفة محمد الخييلي، إعداد خطة مرورية خلال الاحتفالات تتضمن تكثيف الدوريات والرقابة الذكية لرصد المخالفات. وأضاف: «يسمح بتزيين المركبات في الفترة من اليوم إلى السادس من ديسمبر المقبل، فيما سيخالف السائقون الذين لا يلتزمون بإزالة مظاهر الزينة عن مركباتهم، بعد انتهاء الفترة المسموح بها».

وتتضمن شروط تزيين المركبات عدم إدخال زوائد تؤثر سلباً في الرؤية أو السلامة، وعدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم تغيير لون المركبة، أوتعتيم وتلوين الزجاج الأمامي أو«زجاج السائق.ودعا الجمهور إلى التعاون مع رجال الشرطة، والالتزام بضوابط الاحتفال.