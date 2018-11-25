تأهيل 25 موقع ألعاب في حدائق أبوظبي بداية 2019

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت بلدية أبوظبي عزمها الانتهاء من تأهيل 25 موقعاً للألعاب داخل الحدائق خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك ضمن مشروع تأهيل أصول التجميل الطبيعي داخل جزيرة أبوظبي، الذي تقدر كلفته بـ 10 ملايين درهم، في إطار حرصها على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع.

وأفاد مدير مركز بلدية أبوظبي، المهندس ماجد الكثيري، بأن مناطق الألعاب التي سيتم تأهيلها موزعة على الأحياء السكنية في العاصمة، بحيث تغطي كلاً من منطقة المنهل والمشرف والزعاب والبطين والمرور والزعفرانة، لافتاً إلى أن أعمال التأهيل تأتي كمرحلة ثانية ضمن الخطة الشاملة لتأهيل جميع مناطق الألعاب بأبوظبي، التي بدأت في منطقة كورنيش أبوظبي كمرحلة أولى.

وقال الكثيري في تصريح صحافي، إن تأهيل مواقع الألعاب جاء بعد عمليات مسح ميداني لحصر جميع مناطق الألعاب داخل جزيرة أبوظبي وفي الأحياء السكنية، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات نحو صيانتها وتأهيلها حيث سترى النور قريباً بحلة زاهية تلبي حاجة القاطنين وزوّار العاصمة.

وأشار إلى أنه تم إعداد تصاميم أرضيات الملاعب وفقاً لمفاهيم وسمات تعليمية، بما يتوافق ومتطلبات العصر ولربط الأجيال الناشئة بحب المعرفة، متوقعاً أن تشكّل هذه الحدائق ومناطق الألعاب بعد تأهيلها مناطق جذب، حيث سيزداد عدد مرتادي الحدائق ومناطق الألعاب خلال فصل الشتاء.

ونوّه بأن البلدية نفذت عدداً من المشروعات والأعمال التصحيحية لصيانة وتأهيل الحدائق ومناطق الألعاب بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة لجميع الفئات العمرية المستخدمة لها، كما استبدلت الألعاب القديمة بأخرى تتبع أفضل المواصفات العالمية.