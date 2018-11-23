شرطة أبوظبي تتحدى «السكري» بمسيرة في العين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظمت شرطة أبوظبي مسيرة «معاً لتحدي السكري»، تقدمتها فرقتها الموسيقية بمعزوفات وطنية وتراثية حماسية، في استاد هزاع الرياضي بالعين، بمشاركة منتسبين من مديرية شرطة العين، ومركز الطوية الصحي، ومستشفى «ميدكلينك» الطبي، وسفراء الخير التطوعي، ومدرسة الأندلس الخاصة، وعدد من أفراد الجمهور وأصحاب الهمم.

وشارك في المسيرة، التي نفذتها إدارة الخدمات الطبية في العين بمديرية الخدمات الطبية في قطاع المالية والخدمات، بمناسبة عام زايد، نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، العقيد عصام عبدالله آل علي، ومنتسبون من إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية، ومدير مديرية الخدمات الطبية، المقدم عبدالرحيم البلوشي، وكل من مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع. واشتملت الفعالية على معرض توعوي للجهات المشاركة للجمهور تم خلالها إجراء فحوص مجانية للسكري، وقياس الضغط والوزن، كما تم توزيع كتيبات حول الوقاية من مرض السكري، وتقديم نصائح طبية وإرشادية للحضور.

وأفادت مدير إدارة الخدمات الطبية بالإنابة في العين، الرائد مريم عيسى الرميثي، بأن المسيرة والفعالية التثقيفية تهدفان إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع حول مخاطر مرض السكري، تماشياً مع خطة عام زايد الصحية 2018 لشرطة أبوظبي، لتحقيق أعلى معايير الصحة لمنتسبيها.