شرطة عجمان تحدّد ضوابط تزيين المركبات في اليوم الوطني

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، عن ضوابط تزيين المركبات بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، حيث اشتملت على 11 ضابطاً يجب على الجمهور الالتزام بها خلال الاحتفالات باليوم الوطني، بما يعزز من عمق معاني هذه المناسبة الوطنية للاحتفال بروح إيجابية من خلال الالتزام بقانون السير والمرور وضوابط التزيين.

وقالت شرطة عجمان إن 11 شرطاً وضابطاً يجب على الجمهور وسائقي المركبات الالتزام بها خلال الاحتفال باليوم الوطني، تمثلت في عدم تغيير لون المركبة أو استخدام أنواع الرش «سبريه الحفلات»، وعدم وضع الملصقات وكتابة الكلمات التي تخدش الحياء؛ وعدم تحميل المركبة أكبر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة السقف، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي أو زجاج السائق، وعدم تثبيت سارية خلفية للعلم، وعدم النزول من المركبات على الطرق.

واشتملت الضوابط عدم طمس الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم عرقلة حركة السير، وعدم الوقوف على الطرق الفرعية والرئيسة ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة، وعدم تزويد المركبات بمواد الضجيج أو إدخال إضافات في هيكل المحرك، والالتزام بتعليمات عناصر الشرطة.

كما أكدت الشرطة من خلال الضوابط المعلنة على عدم تنظيم أو إقامة المسيرات مهما كانت الأسباب، ما عدا المسيرات الرسمية التي سيتم الإعلان عنها، لافتة إلى أهمية عدم الوقوف أو النزول من المركبة على الطرقات العامة، كما منعت استخدام الخيول أو الجمال في المسيرات الوطنية وعلى الطرق العامة.

وأوضحت أنها ستطبق خطة شاملة تقضي بتكثيف الرقابة على الطرق كافة والأماكن التي تشهد الاحتفالات والتجمعات، ومتابعة حركة السير والمرور من خلال الكاميرات المنتشرة على جميع الطرق، لرصد أي تجاوزات، بجانب الرقابة المشددة من خلال الدوريات الشرطية لضبط المخالفين.

في السياق، أكّد أصحاب محال زينة سيارات زيادة الطلب على صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيرين إلى أن تزامن اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، هذا العام، مع «عام زايد» انعكس على طبيعة الشعارات والرسومات والصور المخصصة لزينة المركبات.

وقال عدد من ملاك محال الزينة في عجمان لـ«الإمارات اليوم»، إن طلبات تزيين المركبات متفاوتة ومتعددة، وأكثرها يتركز على طلب صور شعار «عام زايد» وصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصور للقوات المسلحة.

وبيّنوا أنهم في هذا العام اعتمدوا في طباعة الشعارات على خاصية جديدة ومبتكرة عن طريق طباعة «الثري دي» والملصقات الشفافة التي تراعي الضوابط المرورية، إذ تم تزويد جميع المحال بكتيب فيه جميع الشعارات الجديدة التي تتوافق مع «عام زايد»، لافتين إلى أنهم يقومون بتوعية الأفراد بأهمية اتباع القوانين اللازمة في عملية التزيين.