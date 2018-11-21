المصدر: دبي-الامارات اليوم.

زيّ

طالب أولياء أمور طلبة، بمدارس خاصة في الشارقة، وزارة التربية والتعليم بمحاسبة المدارس التي تأخرت في تسليم الزي المدرسي للطلاب للعام الدراسي الجديد وعدم التساهل معها، علماً بأن عدداً كبيراً من الطلاب لم يتسلموا حتى الآن الزي المدرسي.

إنارة

طالب سائقون، في منطقة أبوشغارة بالشارقة، بزيادة الإضاءة في الشوارع، حيث إن المنطقة يسودها الظلام ليلاً، ما يؤثر في رؤية السائقين، ويجعلهم عرضة لارتكاب حوادث مرورية تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

استهلاك

دعا متسوقون إدارات المراكز التجارية في دبي إلى اعتماد التقنيات الحديثة، لترشيد استهلاك المياه وعدم هدرها في دورات المياه، لاسيما في ظل وجود ممارسات سلبية تسرف في استهلاكها، أسوةً بتجربة دورات المياه في ديرة سيتي سنتر.

نفايات

شكا سكان في منطقة الشوامخ بأبوظبي تكدس النفايات في الحاويات، في عطلة نهاية الأسبوع بشكلٍ واضح، لا يعكس الصورة الحضارية للإمارة التي تلتزم بأعلى معايير النظافة، وتبذل جهوداً كبيرة في سبيل الحفاظ عليها.

خضار

اشتكى متسوقون لدى «سوبرماركت كارفور»، في مجمع رمرام السكني بدبي، عدم توافر أصناف من الخضراوات الطازجة والورقيات في المحل، ما يسبب لهم إزعاجاً، ويضطرهم للتوجه إلى محال بيع أخرى بعيدة لشراء ما يريدون، مطالبين إدارة «السوبرماركت» بضرورة مراقبة ركن الخضار باستمرار، وسد النقص واستبدال التالف.

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