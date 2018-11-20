«البيئة» تشكل فريق عمل بشأن زراعة النباتات المحلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تشكيل فريق عمل موحد لتنفيذ مستهدفات قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة من كل الإدارات المعنية بالوزارة، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إمارات الدولة كافة.

ويهدف القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية بالدولة، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للنباتات المحلية، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الوزارة بدأت تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع من كل الإدارات المعنية بالوزارة، والتنسيق مع السلطات المختصة لتحديد المناطق المستهدفة لزراعة النباتات المحلية، وتحديد أنواع هذه النباتات المراد زراعتها والواردة في ملحق القرار بما يتماشى مع طبيعة البيئات المختلفة للدولة، وتحديد الشركاء والمشاتل الحكومية وغير الحكومية للحصول على البذور وشتلات النباتات المحلية والتنسيق معهم لوضع آلية لتيسير الحصول على البذور والشتلات لزراعتها من قبل أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الوزارة ودعماً لتنفيذ القرار وزيادة وعي الجمهور بالنباتات المحلية ولمشاركة قصص النجاح ومعرفة مدى التفاعل مع القرار، ستطلق خلال الأيام المقبلة موقعاً إلكترونياً مصغراً باسم «غرس زايد» باللغتين العربية والإنجليزية، ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة، يضم معلومات متكاملة عن أهم النباتات المحلية المعرضة للانقراض.