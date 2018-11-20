شرطة أبوظبي تطلق «مجالس زايد»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «مجالس زايد» في مراكز مصفح والرحبة وخليفة وبني ياس؛ تجسيداً لاستراتيجية عام زايد 2018، وانسجاماً مع قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحكمة، والاحترام، وبناء الإنسان، والاستدامة.

وتعرض المجالس مجموعة من الصور الأرشيفية التي توثق مسيرة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليستلهم الزوّار والمتعاملون والأجيال إرث وقيم زايد الخير في بناء الإنسان والاستدامة، ورؤيته في صناعة مستقبل الوطن.

وذكر مدير مديرية المناطق الخارجية، العميد مسلم محمد العامري، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجمهور والشركاء ومنتسبي المراكز على نحو يسهم في الاستجابة السريعة، والارتقاء بالخدمات المُقدمة إلى المجتمع، وفق منهجية إسعاد المتعاملين.

وأشار إلى أهميتها في تقديم التوعية الثقافية لأفراد المجتمع بمختلف شرائحهم على نحو يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية، حفاظاً على مكتسبات الأمن والاستقرار.