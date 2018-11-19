«الأرصاد» يتوقع تحوّل الحالة المدارية في بحر العرب إلى منخفض جوي

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يضعف المنخفض المداري بجنوب شرق بحر العرب غداً ليتحول إلى منخفض جوي، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير له على الدولة.

وأوضح المركز في بيان أمس، حول الحالة المدارية في بحر العرب، أن المنخفض المداري يتمركز حالياً في جنوب شرق بحر العرب عند خط عرض 10.4 درجة شمالاً وخط طول 69.4 درجة شرقاً، ويتحرك باتجاه الغرب بسرعة 14 كم/‏‏‏‏س، وتراوح سرعة الرياح حول مركزه من 55 إلى 65 كم/‏‏‏‏س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وناشد المركز الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجميع بآخر المستجدات.

وكان المركز حذر أمس مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان من اضطرابهما بسبب الرياح الشمالية الغربية التي تصل سرعتها إلى 50 كم/‏‏‏‏ساعة.

وتوقع المركز أن يكون الخليج العربي وبحر عمان شديدي الاضطراب خصوصاً ليلاً، وارتفاع الموج في الخليج من 6 إلى 8، ويصل إلى 9 أقدام، وفي بحر عمان تصل سرعة الرياح إلى 40 كم/‏‏‏‏ساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6، ويصل إلى 7 أقدام، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تكون قوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأوضح المركز في نشرته اليومية، أمس، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية 30 - 40 كم/‏‏‏‏س تصل إلى 50 كم/‏‏‏‏س على البحر أحياناً.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي يكون شديد الإضطراب - مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 49:10 والمد الثاني عند الساعة 17:22.

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج متوسطاً - مضطرباً أحياناً، فيما سيحدث المد عند الساعة 19:44 والجزر عند الساعة 13:27.