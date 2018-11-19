«الشارقة الإنسانية» تفتتح أول مزرعة ذكية لذوي الهمم في خورفكان

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

افتتحت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مزرعة «الزاهية الذكية» في فرع المدينة في خورفكان ضمن مشتل الزاهية الزراعي العضوي بتقنيات حديثة وهي الأولى من نوعها في الدولة من أجل تمكين الأشخاص أصحاب الهمم اقتصادياً واجتماعياً، من خلال توظيفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في أعمال الزراعة الإنتاجية.

وتُعد التقنية المستخدمة في مزرعة الزاهية الذكية الأولى من نوعها في دولة الإمارات من حيث المواد المستخدمة في الإنشاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُقدَّمة من شركة الاتصالات الكورية القادرة على جمع بيانات كبيرة من خلال تتبع دورة الحياة من البذور إلى الحصاد، بالإضافة إلى تقنية (AIRGAP)، وهي عبارة عن رقاقة مكونة من ثلاث طبقات يبلغ سُمكها خمسة ملليمترات، تضمن عزلاً حرارياً يراوح من ثماني إلى 10 درجات مئوية، مع السماح بوصول نحو 90% من ضوء الشمس، كما تضمن ترتيب تدفق الهواء وتوفير أجواء ذات درجة حرارة منتظمة، ما يجعل تلك التقنيات مجتمعة بيئة مثالية للزراعة العضوية.

ومن المتوقع أن تنتج مزرعة الزاهية الذكية مجموعة من النباتات العطرية خلال المرحلة المقبلة كالريحان الإيطالي والنعناع واللافندر والبابونج والزعتر وإكليل الجبل، على أن يتم تسويق وتوزيع هذه المنتجات عبر نقاط بيع مختلفة ومتنوعة تستهدف قطاعات متعددة من المؤسسات، مثل المحال التجارية والفنادق والمطاعم.

المزرعة تمكن أصحاب الهمم اقتصادياً واجتماعياً من خلالتوظيفهم وتطوير مهاراتهم.