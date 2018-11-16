بلدية أبوظبي تفتتح 3 مناطق ألعاب على الكورنيش

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

افتتحت بلدية مدينة أبوظبي، أمس، ثلاث مناطق ألعاب على الكورنيش، كما تعمل البلدية على صيانة وتأهيل تسع مناطق ألعاب في حدائق الأحياء السكنية داخل جزيرة أبوظبي، كما أنشأت 24 منطقة للشواء في حدائق الكورنيش، ويجري العمل على تركيب القواعد ومستلزمات الشوي، لتقليل ظاهرة الشواء فوق المسطحات الخضراء، وما يسببه من أضرار بأصول التجميل الطبيعي.

وأفادت البلدية بأن الأعمال شملت تأهيل وتطوير منطقة الألعاب الواقعة في حديقة العائلة (أ)، حيث تم توريد وتركيب ألعاب أطفال تخدم مختلف الفئات العمرية وبمواصفات عالمية، وتحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين، ومنطقة ألعاب بالحديقة الرسمية ومنطقة ألعاب في حديقة البحيرة.

وقالت إن المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة توفر الراحة والرفاهية للجمهور من خلال صيانة وتطوير جميع مناطق الألعاب، المخصصة حسب الفئات العمرية المختلفة، ما يسهم في تعزيز وتحسين المستويين الصحي والرياضي لهم، وهي من المتطلبات والأهداف التي تسعى بلدية مدينة أبوظبي لتحقيقها، وضمن حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور بما يتناسب مع متطلبات عاصمة حديثة وواعدة.

وأكد مدير عام البلدية، سيف بدر القبيسي، حرص البلدية على تطوير منظومة البنية التحتية، خصوصاً الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال، وفقاً لأرقى المعايير العالمية من حيث الأمان والسلامة، وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات السكان والسياح، مشيراً أن حجم المشروعات الكبيرة على هذا الصعيد، حول أبوظبي إلى حديقة مفتوحة، وجعل العاصمة من أجمل مدن العالم وأكثرها نظافة ورقياً، وهذه المشروعات التي أنجزت اليوم، هي حلقة من سلسلة كبيرة تستهدف إعادة تأهيل كل مكونات البنية التحتية والمرافق الترفيهية.

وأنجزت البلدية أعمال تطوير الزراعة والتجميل الطبيعي على امتداد شارع كورنيش أبوظبي وحدائقه المفتوحة، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على مواكبة التطور في المدينة وبكلفة نحو 1.5 مليون درهم.