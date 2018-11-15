«إقامة دبي» ترفع كفاءة خدماتها بمبادرة «أذونات الدخول»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأنها نفذت برامج عدة لرفع كفاءة تقديم خدماتها، أبرزها مبادرة «أذونات الدخول»، التي مكّنت موظفي الإدارة من إنجاز المعاملات المكتملة في ثوانٍ، كما وصلت بزمن الانتظار إلى صفر، وفق مديرة إدارة العمليات الإدارية في الإدارة، النقيب مريم البدواوي.

وأوضحت البدواوي أن «المبادرة تقوم على تطوير الأنظمة والتطبيقات الذكية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى أتمتة رحلة المتعامل بنسبة 100%، وتقليص المدة الزمنية لتقديم الخدمة لتصل إلى صفر، وتتيح المبادرة المبتكرة للمتعامل إمكانية الحصول على خدمة أذونات الدخول في وقت قياسي، من خلال تقديم الطلبات عبر المنصّات الذكية أو الإلكترونية، من خلال خطوة واحدة فقط، من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة».

ولفتت إلى أن «الخدمة الجديدة من شأنها تشجيع قطاعي السياحة والأعمال في دبي، فضلاً عن رفع معدلات السعادة لدى المراجعين، خصوصاً خدمة أذونات الدخول، التي تعدّ أكثر الخدمات طلباً من المتعاملين، الأمر الذي فرض ضرورة تطوير الخدمة».

وذكرت أن «الإدارة وفرت تقنيات جديدة للتقديم على الخدمة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تسهل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر».

• «أذونات الدخول» تهدف إلى أتمتة رحلة المتعامل بنسبة 100%.