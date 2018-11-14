دفاعات "التحالف" ترصد سقوط صاروخ في البحر أطلقه الحوثيون

المصدر: الحديدة - وام

رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته ميليشيا الحوثي الموالية لإيران باتجاه ميناء الحديدة و ذلك استمرارا لجرائمها و أعمالها التخريبية بالحديدة في تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية في أوقات الحروب .

و أطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ الباليستي من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة و السيطرة على مواقع هامة من قبضة مسلحيها .

يأتي قصف ميليشيا الحوثي العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل و أسير على يد قوات المقاومة اليمنية.

ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية استمرار الدعم الإيراني لتلك الميليشيا وتهريب الأسلحة لها بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 و الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات الانقلابية وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتستهدف ميليشيا الحوثي تدمير البنى التحتية في اليمن وسط رفض شعبي لمماراساتها الإرهابية ما يكشف عداءها الشديد للشعب اليمني الذي لم يسلم من عدوانها الآثم في سبيل تحقيق مآربها الإجرامية ضده.

كانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت على إحراق و تفجير مستشفى 22 مايو بالحديدة بعد طرد عناصرها منه و حولته إلى ثكنة عسكرية في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

و تواصل قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميداني و التوغل داخل مدينة الحديدة غرب اليمن وذلك بعد السيطرة على مواقع استراتيجية داخلها من قبضة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران التي تلقت هزائم ساحقة في جبهة الحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحيها في مواجهات مع قوات المقاومة.