حاكم رأس الخيمة يطلع على إنجازات وزارة تطوير البنية التحتية

المصدر: رأس الخيمة-وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تسير على نهج وحكمة الآباء وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وذلك بتبني الخطط التنموية التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعب الإمارات وتوفير متطلباته واحتياجاته.

جاء ذلك لدى استقبال سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والوفد المرافق له.

وشدد سموه خلال اللقاء على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية للارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات بما يسهم في الارتقاء بالدولة والوصول بها إلى أعلى المستويات.

واطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على أبرز إنجازات وزارة تطوير البنية التحتية حيث انضمت الوزارة متمثلة في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة ما يعد انجازاً سباقاً للدولة كأول دولة عربية تنضم للمجلس في هذه المنظمة والفرص المتاحة للارتقاء بالخدمات البحرية والاستفادة منها في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العالم، كما اطلع سموه على الإحصاءات والأنظمة الإلكترونية التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان كنظام حجز المسكن ضمن المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة ونظام حصر مشاريع الإسكان.