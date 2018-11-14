توعية طلاب مدرسة بالسلامة المرورية في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نظمت إدارة المرور والدوريات، في شرطة عجمان، محاضرة مرورية توعوية لطلاب مدرسة المعهد العلمي الإسلامي بعجمان، بعنوان «السلامة المرورية»، قدم خلالها النقيب يحيى سالم يحيى محاور عدة، حول السلامة المرورية، التي تهم سلامة الطلبة أثناء الذهاب والعودة من المدارس.

وأوضح يحيى مراحل انتقال الطلبة من المنزل وصولاً إلى المدرسة، والعبور الصحيح والخاطئ للطريق، بالإضافة إلى قواعد السلامة عند ركوب الحافلة والنزول منها، وآداب الجلوس في الحافلة، بالإضافة إلى إطلاعهم على أهم القواعد المرورية، وأساسيات تعليم القيادة الآمنة، وكيفية تجنب الوقوع في الحوادث والمخالفات المرورية، من خلال التقيد والالتزام بقواعد السير والمرور.

وفي ختام المحاضرة، دعا الطلاب إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، التي تخص المشاة والسائقين، والانتباه أثناء عبور الطريق، كما تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية، وحياة دراسية خالية من الحوادث المرورية.