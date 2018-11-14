شرطة أبوظبي تحث سائقي الأجرة على خفض السرعات أثناء التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي سائقي مركبات الأجرة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء التقلبات الجوية خلال هطول الأمطار وأثناء الضباب وعند انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وحثتهم على خفض السرعات، وعدم تغيير مسارهم بطريقة فجائية على الطرق تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

وأكد مدير إدارة مرور أبوظبي في المديرية، العميد محمد ضاحي الحميري، ضرورة الالتزام التام باستخدام الإشارات الجانبية للمركبة عند تغيير الاتجاه من مسار إلى آخر، وعدم الانحراف المفاجئ، وتنبيه السائقين الآخرين عند الحالات الطارئة باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع قبل وقت كافٍ وليس عند تغيير مسارهم.

واستعرض الحميري بحضور نحو 200 سائق من سائقي مركبات الأجرة أسس القيادة الآمنة عند التغيرات الجوية، خصوصاً في حالة هطول الأمطار، داعياً إلى تجنب الفرامل المفاجئة لتفادي انزلاق المركبة، لأن كفاءة الفرامل تقل عند وجود أرض مبتلة.

وتعرف سائقو سيارات الأجرة إلى المنظومة الجديدة لتخفيض السرعات أثناء الظروف الجوية المتقلبة من خلال الأبراج الذكية على طريقي الشيخ راشد بن سعيد (أبوظبي دبي)، وطريق الشيخ خليفة (السعديات)، حيث تصبح السرعات المعدلة نحو 80 كم/‏‏‏الساعة من خلال الأبراج الذكية ومن خلال لوحات السرعة الثابتة المزودة بإشارات ضوئية تنبيهية هي السرعات القانونية للسير على تلك الطرق إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع للسرعات الموضحة على اللوحات المرورية على الطرق.

وتحدث الحميري عن إجراءات السلامة المرورية في الأحوال الجوية المتغيرة، مؤكداً أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس حتى يكون السائق يقظاً ومستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بترك مسافة أمان كافية في حال انخفاض مستوى الرؤية وعدم التجاوز، والقيادة بحذر بالسرعة التي تناسب الظروف المحيطة.

ودعا قائدي المركبات الذين تتعرض مركباتهم لحوادث مرورية بسيطة أو أعطال ميكانيكية مفاجئة، خلال الضباب والمطر، إلى إخراج مركباتهم خارج الطريق على الكتف الأيمن، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير.