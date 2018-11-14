«خدمات المزارعين» ينفذ 216 ألف زيارة إرشادية لمزارع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذ مركز خدمات المزارعين بأبوظبي أكثر من 216 ألف زيارة إرشادية لمزارع الإمارة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 2018، وتمثل هذه الزيارات وغيرها من الخدمات التي يقدمها المركز لمزارعي إمارة أبوظبي خدمات استباقية تستهدف تطوير وتنمية قطاع الزراعة، ولا تستلزم طلباً خاصاً من أصحاب المزارع.

وتركز الزيارات الإرشادية التي يقوم بها مهندسو الإرشاد على متابعة أحوال المزارع وتقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب وعمال المزارع، وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية من خلال الزيارات الحقلية والورش التدريبية للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة والاستخدام الأمثل للمياه، في حين يتم زيارة المزارع المطبقة لأنظمة الزراعة المائية مرة أو أكثر كل أسبوع حسب احتياج المزرعة.

وقدم المركز تدريباً فنياً مكثفاً لنحو 25519 عاملاً من عمال المزارع في إمارة أبوظبي خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبة نحو 1208 دورات خلال الفترة نفسها من العام الجاري، وشارك في تنفيذها نحو 172 مهندس إرشاد من مختلف التخصصات الزراعية، حيث يتم تدريب العمال على الطرق الصحيحة لمكافحة الآفات وإدارة الري والتسميد في المزرعة، وطرق زراعة أشجار الفاكهة وخدمات النخيل وإنتاج التمور، وبرنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، بالإضافة إلى الزراعة المائية والممارسات الزراعية الجيدة، ورفع كفاءة شبكات الري ثم الإدارة المتكاملة للآفات.

واستحوذت عمليات مكافحة الآفات الزراعية على النصيب الأكبر من الدورات التدريبية الموجهة للعمال، حيث بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية لتوعية عمال المزارع بالأساليب الصحيحة لمكافحة الآفات 634 دورة من أصل 1208 دورات تدريبية، وبنسبة تصل إلى 52.5% من إجمالي الدورات التدريبية، استفاد منها 14590 عامل مزرعة، بما نسبة 57% من إجمالي العمال المستفيدين من التدريب.

وبالنسبة لخدمات النخيل التي تتم أيضاً بصورة استباقية يعمل المركز على تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب أشجار النخيل.