الزاهد: أصوات متميزة بمسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصلت منافسات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم لليوم السابع على التوالي، في دورتها الثالثة التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتقام فعالياتها على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي في الفترة من 4 - 16 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس وحدة الإعلام عضو اللجنة المنظمة للجائزة أحمد الزاهد، لـ"الإمارات اليوم" إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تسعى دائماً إلى تحقيق الأرقام المتميزة في مجال المسابقات القرآنية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الدورة الثالثة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد تنافساً كبيراً بين المتسابقات اللواتي يسعين إلى تحقيق نتائج متميزة وفق المعايير المعتمدة من اللجنة المنظمة.

وأضاف الزاهد أن المتسابقات يتمتعن بأصوات قوية وأداء متميز وفق النتائج الأولية للجان التحكيم، وجميعهن يحاولن تحقيق أفضل النتائج، وقال إن هذه الدورة تشهد مشاركة واسعة، ما يجعل هذه المسابقة واحدة من أكبر المسابقات القرآنية الخاصة بالإناث في العالم.

وأعلن الزاهد أنه يتم نقل فعاليات المسابقة عبر قناة الجائزة وقناة نور دبي الفضائية.

وتقدمت أمام لجنة تحكيم المسابقة منذ بدايتها وحتى يومها السابع أكثر من نصف المتسابقات اللاتي حرصن على المنافسة في هذا الميدان الإيماني الروحاني المبارك والفوز بالمراكز الأولى للمسابقة القرآنية الذي تستحب فيه المنافسة "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

بينما شهدت لجنة تحكيم المسابقة القرآنية الاحد تنافس ست متسابقات وهن سكينة لمغازي من المغرب وتحفظ بأحكام التجويد برواية ورش عن نافع، فيما تنافست المتسابقات الخمس الأخريات في الحفظ برواية حفص عن عاصم وهن كل من صفورية عبدالرحيم قاضي من أفغانستان، زهرا رسول خليلي ثمرين من إيران، استقامة سالمين رانا ويكارتا من إندونيسيا، ميمونة لو من السنغال، عائشة كمارا من غينيا كوناكري.