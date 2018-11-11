«إكسبو المدارس» يطلق باقة من موارد التعلُّم الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق «إكسبو 2020 دبي» باقة من موارد التعلُّم الإلكترونية، التي تتيح للطواقم التعليمية في الإمارات رفد دروسهم بمجموعة متنوعة من الموضوعات والأنشطة التعليمية، التي تستشرف المستقبل، وتوفر للطلاب تجربة مفعمة بالفائدة والمرح في آنٍ واحد.

وعمل على تطوير الموارد التعليمية الجديدة، المصممة خصيصاً لتعزيز تفاعل الطلاب وإلهامهم وتحفيز فضولهم، برنامج إكسبو للمدارس بالتعاون مع معلمين وأخصائيين متطوعين من مختلف أنحاء الدولة. وشارك 74 معلماً وأخصائياً متطوعاً من مدارس عدة في تطوير الخطط التدريسية والمواد التعليمية لهذه الموارد، المتوافقة مع الأطر العامة لمعايير المناهج التعليمية في الدولة.

وتتيح الموارد للطلاب استكشاف الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ«إكسبو 2020 دبي»، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة، إضافة إلى إسهامها في تحسين التجربة التعليمية، عبر تحفيز فضول الطلاب، وتعزيز اهتمامهم بقضايا المستقبل المُلحّة. وتتوافر على موقع برنامج إكسبو للمدارس الإلكتروني، حالياً، موارد تعليمية تغطي ستة موضوعات، هي: وظائف المستقبل؛ والاقتصاد الدائري؛ والهندسة الحيوية؛ ومدن المستقبل؛ والطاقة، والتنقل المستقبلي. ومن المقرر إطلاق موارد تغطي المزيد من الموضوعات، خلال الأشهر القليلة المقبلة.