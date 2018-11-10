المصدر: دبي-الامارات اليوم.

جسر

لفت سائقون إلى وجود كسر كبير في جسر قناة القصباء قبل الإشارة الضوئية، مشيرين إلى أن الكسر موجود منذ فترة دون إصلاح أو ترميم، ومن الممكن أن يتسبب في حوادث لكبر حجمه، الذي يزيد بسبب حركة السيارات الدائمة على الجسر.

كورنيش

طالبت مجموعة من الأسر بتخصيص أماكن لها على كورنيش عجمان، وذلك في ظل الازدحام الشديد، إذ لا يمكنهم الاستمتاع بالجلوس عند الشاطئ، خصوصاً في أوقات العطلات الرسمية.

إيجارات

لاحظ مستأجر مرونة ملاك في الدولة مع وضع السوق الإيجارية، بعد أن كانوا يتمسكون بالقيم الإيجارية دون تخفيض لفترة طويلة، إذ قبلت شركة إدارة العقار لديه بتخفيض إيجار شقته 5000 درهم مرة واحدة، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة.

عروض

اشتكى مستهلك جراء عدم جدية شركة سياحية في دبي في إعلان أسعار عروضها السياحية إلى دول عدة، إذا تمت عملية الشراء في تاريخ محدد، إذ فوجئ بنفاد العرض عندما حاول شراءه في لحظة إطلاقه نفسها، فيما يكون العرض نفسه متاحاً، لكن بقيمة أعلى من التي تم الإعلان عنها، مطالباً دائرة السياحة في دبي باعتماد نظام واضح للشكاوى ضد شركات السياحة، أسوةً بالمعمول به في اقتصادية دبي عند الشكوى ضد قطاع التجزئة.

رياضة

يعاني الأشخاص الراغبون في ممارسة رياضة المشي صباحاً، على بحيرة الممزر والمجاز في الشارقة، الرائحة المنبعثة من مياه ري المزروعات الموجودة بالمكان، والتي تحول دون ممارستهم الرياضة.

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