شرطة أبوظبي تُعرّف منتسبيها بإجراءات الابتعاث

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قدّمت شرطة أبوظبي توعية وإرشادات لـ50 طالباً من منتسبيها حول إجراءات الابتعاث، في ورشة نظمتها إدارة البعثات في قطاع الموارد البشرية في مدارس الشرطة بالعين.

وتهدف التوعية إلى تعريف الطلاب الذين سيتم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بمتطلبات الدراسة، والتأكيد على التزامهم بقوانين وأنظمة الابتعاث.

وركزت الورشة بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي وإدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة والإدارات ذات الاختصاص على أهمية تواصل الطلبة مع عائلاتهم والملحقيات الشرطية لمتابعة شؤونهم وتسهيل إجراءاتهم.

وأكد مدير إدارة البعثات في شرطة أبوظبي، العميد عثمان حاجي الخوري، أهمية تنظيم مثل هذه الورش التعريفية للمبتعثين، وحثهم على الالتزام بالقيم النبيلة والسلوكيات الإيجابية والأخلاق الحميدة، وتعزيز الهوية الوطنية وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن. وأشار إلى جاهزية إدارة البعثات في شرطة أبوظبي بتقديم مثل هذه الورش لجميع جهات الابتعاث في الدولة.