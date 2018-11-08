84 % من متعاملي «بلدية أبوظبي» ينجزون طلباتهم «عن بُعد»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف المدير العام لبلدية أبوظبي، سيف بدر القبيسي، أن نسبة استعانة متعاملي البلدية بالخدمات الرقمية وإنجاز طلباتهم عن بُعد دون التوجّه لمكاتب البلدية، تجاوزت 84% خلال أكتوبر الماضي، مقابل انخفاض الإقبال على إنجاز الخدمات تقليدياً إلى ما دون 16%.

وأكد القبيسي - خلال محاضرة في مجلس البطين، مساء أول من أمس، أنه سيكون بإمكان المتعاملين دفع مخالفات البلدية إلكترونياً اعتباراً من ديسمبر المقبل، مع إمكان رفع الحظر مباشرة عن المتعامل وإجراء التصالح الفوري.

وتفصيلاً، نظّم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع بلدية أبوظبي، محاضرة ألقاها القبيسي، تحت عنوان «التحوّل نحو محورية المجتمع» في مجلس البطين، حضرها المدير العام لديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، جبر السويدي، وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين.

وأفاد القبيسي بأنه تم توزيع تعميمات رسمية على مراكز البلدية بإعطاء فترة إنذار قبل تحرير المخالفة، ورفع الحظر من خلال دفع 50% من قيمة المخالفة عن طريق المصالحة.

وقال إن منصة خدمات البلدية تتضمن 91 خدمة، منها 81 خدمة شهدت تحولاً رقمياً، وأحدثها خدمات الرهن العقاري، لافتاً إلى أن البلدية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين على استخدام منصة الخدمات الرقمية «سمارت هب».

وذكر القبيسي أن تحليل النتائج لحركة معاملات البلدية أظهر ارتفاع الاستخدام الرقمي للخدمات من قبل المتعاملين، وارتفاع عدد المسجلين، مقابل انخفاض عدد المعاملات المقدمة عبر مراكز خدمة المتعاملين التقليدية، موضحاً أن نسبة استخدام المنصة الذكية بلغت 67% منذ مارس الماضي، بينما بلغت نسبة التعامل المباشر عبر مراكز الخدمات التقليدية 33%.

وأشار القبيسي إلى أن الأسبوعين، الأول والثاني، من أكتوبر الماضي شهدا ارتفاعاً كبيراً في نسبة استخدام الخدمات الرقمية على المنصة، إذ تجاوزت نسبة الخدمات الرقمية 84%، في حين انخفضت نسبة الخدمات التقليدية إلى ما دون 16%.

وقال إن مدة الانتظار في مراكز خدمة المتعاملين قلّت من 21 دقيقة إلى ثماني دقائق، بوجود 81 خدمة محولة رقمياً، مبيناً أن عدد المسجلين في خدمات «سمارت هب» بلغ حالياً 22 ألف شخص.

وأضاف القبيسي: «من أهم الخدمات التي تم التركيز على تحويلها للنظام الرقمي خلال العام الجاري، معاملات رخص البناء واختصار مدة إنجاز المعاملة وإصدار الرخص لتكون أقل من 10 أيام»، مؤكداً أن وقت إنجاز المعاملات وصل حالياً إلى ستة أيام لإصدار رخص البناء وإعداد الأوراق كاملة.

كما أكد القبيسي أن البلدية تدير أصولاً تمتد لنحو 17 ألفاً و200 كيلومتر من الطرق، توفر لها الصيانة. وهناك 64 جسراً ونفق مشاة و127 ألف عمود إنارة، و108 آلاف لوحة إرشادية، بجانب 235 جسراً ونفقاً للسيارات.