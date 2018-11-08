منظومة ذكية لخفض السرعات على طرق أبوظبي أثناء التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة السلامة المرورية عن بدء تطبيق منظومة خفض السرعات، أثناء الظروف الجوية المتقلبة، وتشمل «الضباب والرياح والغبار والأمطار» في إمارة أبوظبي، وتعمل على خفض السرعات المقررة حالياً على الطرق، وتنزيلها إلى 80 كم/‏‏‏الساعة (في حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً)، وذلك ضمن خطتها الاستباقية، لتوفير أفضل الممارسات في توفير السلامة المرورية خلال تلك الظروف.

وأوضحت أن تعديل السرعات على الطرق يتناسب مع الحالة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة، التي من بينها الضباب، ويتم تحديده من خلال الأبراج الذكية على طريقي الشيخ راشد بن سعيد (أبوظبي دبي)، وطريق الشيخ خليفة (السعديات)، حيث تصبح السرعات «المعدلة» وقت الضباب هي السرعات القانونية للسير على الطرق، إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع للسرعات الموضحة على اللوحات المرورية على الطرق، ما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.

أما الطرق التي لم تتم تغطيتها بالأبراج الذكية، فسيتم تركيب لوحات سرعة ثابتة، مزودة بإشارة ضوئية تنبيهية تنبه السائقين بالبدء في تخفيض السرعة إلى 80 كم/‏‏‏ساعة، ويتم بذلك ضبط أجهزة ضبط السرعات على الطريق بسرعة اللوحة الجديدة نفسها.

وأكدت اللجنة الحرص على الاستفادة من الحلول الاستشرافية، من خلال توظيف الأنظمة والبرامج المتطورة في التوعية الذكية، ونشر رسائل إرشادية متغيرة للسائقين عبر الأبراج الذكية، تشمل نصائح مرورية بإجراءات القيادة الآمنة وحالة الطريق.

وأشارت إلى الاستفادة من المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، التي تم تفعيلها أخيراً، بحيث تعمل على إرسال رسائل تنبه السائقين على الطرق السريعة والقاطنين في المناطق المجاورة، بضرورة توخي الحيطة والحذر في حالات تشكل الضباب وتقلبات الطقس عموماً، أو عند وجود حوادث معرقلة لحركة السير، وغيرها من الإرشادات التي تعمل على رفع مستوى السلامة على الطرق.

وسيتم رصد انخفاض الرؤية على معظم الطرق السريعة، من خلال قنوات عدة، هي المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومجسات الرؤية في الأبراج الذكية، والدوريات المرورية على الطرق، وبناء عليه سيتم تحديد إطار لمساحة جغرافية أكبر تشمل المناطق المجاورة، وإرسال رسائل نصية تحذيرية على الهواتف النقالة من خلال منظومة الإنذار المبكر، ويتم تخفيض سرعة ضبط أجهزة ضبط السرعات إلى سرعة 80 كم/‏‏‏ساعة.

ودعت اللجنة السائقين إلى ضرورة الالتزام بالرسائل الإرشادية المرسلة إليهم عبر الأبراج الذكية، ولوحات السرعة الثابتة ذات الإضاءة التحذيرية، والرسائل التنبيهية الواردة إليهم على أجهزتهم المحمولة، وحثهم على التوقف التام وعدم التحرك في حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات، لتفادي حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، وعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر، في حالة عدم وضوح الرؤية.