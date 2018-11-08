شرطة الشارقة تكافح جرائم «انتحال الصفة» بالتوعية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة توعوية بعنوان «هل هو رجل شرطة حقيقي»، بهدف مكافحة الجرائم التي يرتكبها بعض المحتالين من ضعاف النفوس منتحلين صفة رجال الأمن، حيث يقومون باعتراض وخداع بعض الأفراد، خصوصاً من الدول الآسيوية، مستغلين عدم إلمامهم باللغة العربية، وإيهامهم بأنهم من رجال الأمن، ويستولون على ما بحوزتهم من أوراق ومقتنيات خاصة، مثل الهاتف المتحرك، والساعة، ومحفظة النقود بكل ما تحويه.

وتستهدف الحملة توعية شريحة كبيرة من المجتمع، حتى لا يقعوا ضحية لهؤلاء المحتالين، وكيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف، وذلك بتوزيع مطويات باللغات (العربية، والإنجليزية، والأوردية)، في المناطق التي توجد بها أعداد كبيرة من الأفراد المستهدفين، ووضع ملصقات توعوية بأحجام كبيرة على المحال التجارية الكبرى، والمراكز الطبية، والأماكن التى تشهد وجوداً مكثفاً للأفراد المستهدفين.

وأفادت شرطة الشارقة بأن رجال الشرطة في الحالات العادية لا يطلبون سوى إبراز بطاقة الهوية، أو رخصة القيادة وملكية المركبة من الأشخاص المطلوبين، ولا يطلبون تسليم الأغراض والأموال والمقتنيات الخاصة لأي سبب، مهيبة بأفراد المجتمع عدم الانصياع لهؤلاء المحتالين، من خلال طلبهم من الشخص الذي يعترضهم بصفته العسكرية بإبراز ما يثبت هويته.

وأكدت حرصها على سلامة وحماية كل الأفراد، وتوفير الأمن والأمان لهم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تصرفات تثير الريبة أو التهديد أو السرقة أو غيرها من الظواهر السلبية.