مطار الشارقة يستقبل 3.32 ملايين مسافر خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة ــ وام

استقبل مطار الشارقة 3.323 ملايين مسافر خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 6.55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجل فيها المطار 3.118 ملايين مسافر، وتعامل المطار مع 22.21 ألف رحلة منتظمة وغير منتظمة مقارنة بـ21.26 ألف رحلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 5.64%، وبلغ حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال تلك الفترة أكثر من 32.22 ألف طن.

وجاءت الزيادة في أعداد المسافرين بفضل تعدد الوجهات الجديدة والرحلات الإضافية لشركات الطيران العاملة في مطار الشارقة ولاسيما العربية للطيران، بالإضافة إلى تطور مستوى الخدمات ومساهمة البوابات الذكية في زيادة انسيابية حركة المسافرين ورفع القدرة الاستيعابية. وذكر رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، أن المطار سجل معدلات نمو إيجابية منذ بداية العام الجاري بفضل جهوده المستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران، الأمر الذي عزز من مكانة المطار الذي بات يشكل محطة مهمة لحركة الطيران القادمة والمغادرة لدولة الإمارات، كما تعكس هذه الزيادة نجاح وكفاءة الإجراءات التي قام بها مطار الشارقة، والتي أسهمت في استقطاب شركات طيران جديدة وزيادة الطلب على السفر عبر المطار للاستفادة من الخدمات التي يقدمها.