شرطة أبوظبي تستفيد من التجربة الألمانية في التحقيق بحالات الوفاة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

اطلعت شرطة أبوظبي على تجربة المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية في التحقيق بحالات الوفاة، وذلك خلال دورة تدريبية متخصصة شارك فيها منتسبون من إدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وقال مدير إدارة مسرح الجريمة، العقيد سالم خليفة الدرعي، إن الخبراء الألمان قدموا خلاصة تجاربهم وخبراتهم، بما يسهم في صقل مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم، وتعريفهم بالمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأوضح أن الدورة استهدفت التعرف إلى المبادئ القانونية للتشريح وماهية المواد المخدرة وأنواع السموم وتحاليلها، والمبادئ النظرية لإطلاق النار، وأنواع الطلقات، إلى جانب ماهية الانتحار وعلم انتشار الأمراض.

حضر حفل التخرج ضابط ارتباط الشرطة الجنائية الألمانية، توماس هوس برجر، ومساعد ضابط ارتباط الشرطة الجنائية الألمانية، إيهاب الزعتري.

• الدورة استهدفت التعرف إلى المبادئ القانونية للتشريح وماهية المواد المخدرة وأنواع السموم.