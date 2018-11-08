«إقامة الـ 6 أشهر» تتيح للباحثين عن عمل المغادرة والعودة للدولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأن الأشخاص الحاصلين على إقامة ستة أشهر للبحث عن عمل بعد تعديل أوضاعهم ضمن مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك»، بإمكانهم السفر والعودة إلى الدولة خلال مدة الإقامة الممنوحة لهم من دون أية قيود.

وأضافت أن إقامة الباحثين عن عمل تنطبق عليها الشروط والضوابط المتعلقة بالإقامة العادية، وللمقيم حق التنقل بحرية من وإلى خارج الدولة، مشيرة إلى أنه يتوجب على هذه الفئة تثبيت ملصق الإقامة على جوازات سفرهم قبل المغادرة.

ووردت استفسارات لـ«الإمارات اليوم» من قرّاء، بشأن ما إذا كان بإمكانهم السفر خارج الدولة لزيارة عائلاتهم خلال إقامة الستة أشهر التي منحت لهم أخيراً بعد تعديل أوضاعهم وإعفائهم من غرامات مخالفة قانون الدخول والإقامة في الدولة.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تتيح لمن يرغب من المخالفين في البقاء بالدولة بعد تسوية وضعه التسجيل من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يساعده على البحث عن عمل جديد من خلال عرض خبراته ومهنته ومؤهلاته على الشركات وأصحاب العمل من خلال منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحه تأشيرة إقامة مؤقتة مدتها ستة أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل حتى يتمكن من إيجاد كفيل جديد، وتعديل وضعه أو ترتيب أوضاعه لمغادرة الدولة عقب انتهاء هذه المدة.

ودعت أفراد الجمهور في حال وجود أية أسئلة أو استفسارات إلى التواصل مع مركز الاتصال الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة على الرقم «80080».

وتمكن آلاف المخالفين من تعديل أوضاع إقامتهم المخالفة داخل الدولة، وحصلوا على تصاريح مغادرة أو إقامة ستة أشهر للبحث عن عمل، من دون دفع غرامات المخالفات، ضمن مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك».

وأعلنت الهيئة أخيراً تمديد المهلة الخاصة بمبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك» التي أطلقتها بداية شهر أغسطس الماضي حتى الأول من ديسمبر 2018، لإتاحة فرصة جديدة للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة، وتجنب الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بحق من يصرون على الاستمرار في مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

وتتيح المبادرة التي أطلقتها الهيئة للمخالفين مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم والإعفاء من الغرامات التي ترتبت عليهم بصرف النظر عن قيمتها، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، وإغلاق قيود الهروب من الكفيل والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.

وتشهد مراكز استقبال المخالفين التسعة التي أنشأتها الهيئة في إطار المبادرة إقبالاً كثيفاً من قبل المخالفين الراغبين في الاستفادة من المهلة، وهي مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي، ومراكز الاستقبال بجوار مباني إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، والتي تعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس.

إجراءات حازمة

حذرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كل مخالف لا يبادر إلى الاستفادة من مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك»، بأن الدولة لن تتهاون عقب انتهائها من تطبيق القانون، وأن الهيئة ستبادر فور انقضاء الفترة المحددة إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من تسول له نفسه الاستمرار في خرقه، وستنظم حملات تفتيش وملاحقة مكثفة لضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات التي نص عليها بحقهم، بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة، فضلاً عن السجن والإبعاد عن أرض الدولة.