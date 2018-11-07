محمد بن زايد: اهتمام أبوظبي بالمشاريع السياحية أولوية

المصدر: أبوظبي - وام

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بجولة في مشروع «ع البحر» الترفيهي على كورنيش أبوظبي، اطلع خلالها على مرافقه وخدماته المتنوعة.

وتعرّف سموه إلى تجهيزات ومكونات المشروع الذي يضم 20 مطعماً ومقهى، ومتاجر عالمية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمراكز والمرافق العائلية والرياضية التي تدعم أسلوب الحياة الصحية، منها ملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية وصالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق ومنطقة لعب للأطفال، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتواصلة التي تثري ما توفره الوجهة من خدمات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، إن اهتمام أبوظبي بالمشاريع السياحية والترفيهية يعد من أولوياتها لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم مستقبل هذا القطاع الحيوي الهام، مشيراً إلى أن أبوظبي تواصل ترسيخ حضورها القوي على صعيد صناعة سياحة الترفيه، لتصبح وجهة مفضلة ومقصداً عالمياً للسياح.

وأكد سموه النظرة الاستشرافية للحكومة من أجل تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، انسجاماً مع رؤية أبوظبي التنموية في توجيه الاستثمار بمجال البنية التحتية السياحية، وبناء مرافق سياحية وترفيهية عائلية متكاملة، وتطويرها وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وظفت إمكاناتها كافة في سبيل تحقيق السعادة والرفاه لمواطنيها، والمقيمين، والسياح القادمين إلى أرضها.

وخلال جولته التفقدية توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عدد من مرتادي الموقع وتبادل معهم التحية والأحاديث الودية، حيث عبروا عن سعادتهم بلقاء سموه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال» محمد خليفة المبارك، إن المشروع يقدم تجارب وأجواء متميزة لسكان أبوظبي وزوارها، مشيراً إلى أنه وجهة سياحية ترفيهية للعائلات تشكل إضافة نوعية مهمة للمرافق الحيوية في إمارة أبوظبي.

يذكر أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «ع البحر» الذي يمتد على مساحة 80 ألف متر مربع جرى خلال شهر مارس عام 2018، فيما أعلنت «ميرال» مطور الوجهات في أبوظبي، اكتمال المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر سبتمبر الماضي.