انطلاق «هاكاثون» الطلبة للاستعداد لبطولة بناة المدينة للشباب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شهد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، انطلاق فعاليات «هاكاثون» طلبة مدارس «حماية» التي نظمها مجلس علماء شرطة دبي، ومجلس شرطة دبي الطلابي، تحت شعار «أفكار طلابنا الإبداعية هي مستقبل خدماتنا الحكومية»، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة بناة المدينة للشباب، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى إشراك الشباب من عمر 11 إلى 18 سنة في عملية تحسين الخدمات الحكومية، وتصميم الخدمات المستقبلية، وتسليط الضوء على طموحات وتطلعات الشباب حول الخدمات الحكومية، وذلك لدفع عجلة التعاون بين الشباب والجهات الحكومية.

وأكد المري ــ خلال التقائه بالطالبات المشاركات في اليوم الأول لـ«الهاكاثون» الذي خُصص للطالبات، فيما سيخصص يومه الثاني للطلاب ــ أن «الهاكاثون» فرصة لهن لإجراء عصف ذهني، وتبادل وجهات النظر للخروج بأفكار إبداعية، متمنياً لهن كل التوفيق والنجاح.

وقدمت مدير مشاريع في بطولة بناة المدينة للشباب التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، ميثاء القرقاوي، شرحاً مفصلاً حول البطولة التي تنطلق هذا العام في دورتها الأولى، مشيرةً إلى أن البطولة تحتوي على فئتين، الأولى تُعنى بتحسين الخدمات الحكومية، والثانية فئة الخدمات الحكومية المستقبلية.

وبيّنت أن اختيار الفئتين جاء بعد إجراء عصف ذهني مع 27 جهة حكومية حول الخدمات التي يحتاجون إلى معرفة أفكار الفئات الشبابية لتطويرها، وإشراكهم في تحسينها، والتعرف إلى إبداعاتهم وابتكاراتهم فيها، مشيرة إلى أن الأفكار والمشاركات الطلابية سيتم تسليمها إلى لجنة المختصة بالبطولة في موعد أقصاه 21 من نوفمبر الجاري.