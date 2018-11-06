تصنيف منشآت أبوظبي الصحية على «نظام النجوم»

المصدر: أبوظبي ــ وام

استعرض مجلس الشراكة الاستراتيجي للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي، خلال اجتماعه ربع السنوي، أمس، عدداً من المحاور، بما في ذلك مراكز التميز، ومقترح تصنيف المنشآت الصحية على نظام النجوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية بين المنشآت الصحية في الإمارة، وبالتالي المضي قدماً في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وناقش الأعضاء، خلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، سبل تحسين بروتوكولات التعامل مع حالات الإصابة بالصدمات وآليات تحسين الكفاءات الحالية للتعامل معها، ووضع معايير واضحة للمراقبة الطبية عن بعد، والتخصيب في المختبر ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

كما بحث المجلس الآلية الجديدة لصرف الأدوية المثيلة، والتوجهات في ما يتعلق بترخيص المنشآت الصحية، والرعاية المستمرة والصحة النفسية، فضلاً عن إعادة تشكيل آلية مطالبات السداد للتأمين الصحي.

وتتضمن مهام مجلس الشراكة الاستراتيجي استشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية ورسم ملامحه من خلال إيجاد منصة لطرح الآراء، والتشاور بين مختلف الجهات المعنية ومزودي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص.