أصحاب همم في الفجيرة يطالبون بتعزيز خدمات بطاقة «المعاق»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إن أصحاب الهمم وذويهم، الذين التقت معهم اللجنة في حلقة نقاشية، تحت عنوان «الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم» في المركز الثقافي بالفجيرة، طالبوا بتعزيز خدمات «بطاقة المعاق» بشكل أكبر وأوسع، ورفع رواتب أصحاب الهمم ومعاشهم التقاعدي، وأهمية توفير كوادر طبية وفنية مؤهلة ومتخصصة في التعامل معهم في المراكز الطبية المعنية بعلاجهم.

كما طالبوا بأهمية تدريب أصحاب الهمم وتأهيلهم للحصول على الوظائف، وتوفير الوظائف المناسبة لهم، وتهيئة الصفوف الدراسية، وتوفير ما يلزم من أجهزة ومعلمين متخصصين لدمج أصحاب الهمم في المدارس، وتوفير مراكز ترفيهية ورياضية لأصحاب الهمم، وإقامة أنشطة صيفية لهم بالقرب من منازلهم، وبحث إمكانية إعفائهم من رسوم بعض الخدمات، والرقابة على المراكز الخاصة التي تقدم علاجات لأصحاب الهمم.

وأكدوا ضرورة أن يغطي التأمين الصحي الخاص بهم كل المستشفيات العامة والخاصة، والعمل على زيادة عدد المراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي، وتوفير ورش عمل مهنية لتعليم من يرغب من أصحاب الهمم الحرف المختلفة، وتوفير كوادر وطنية في التربية الخاصة، وضرورة فتح مسارات في الجامعات المختلفة لتدريس مادة التربية الخاصة.

وكانت اللجنة عقدت الحلقة ضمن خطة عملها، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، وتم الاستماع خلالها إلى جميع مقترحاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم في المجتمع.

وقال الرحومي إنه تم، خلال الحلقة النقاشية، تقييم الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم حسب نوع الإعاقة ونسبتها، واستعراض المقترحات لتمكينهم في المجتمع بشكل أفضل وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، كما تم فتح باب المناقشة العامة مع ذوي أصحاب الهمم حول العقبات التي تواجههم في رعاية أبنائهم ومقترحاتهم، بشأن تذليل تلك العقبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.