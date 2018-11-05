إنشاء مكتب إعلامي لحكومة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانوناً بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، نصّ على أن تنشأ هيئة تسمى «المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي» تتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.

ويكون المقر الرئيس للمكتب مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي إنشاء فروع له داخل الإمارة أو خارجها، بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويباشر المكتب اختصاصات إعداد ووضع استراتيجية وسياسة الإعلام والاتصال الحكومي للإمارة، والمصادقة على الخطط الإعلامية للجهات والشركات الحكومية، واعتمادها من المجلس التنفيذي، وتنظيم وتوحيد الخطاب الإعلامي والصلاحيات الإعلامية وطلبات الرعاية الإعلامية في الإمارة.

كما يباشر اختصاصات تمثيل الحكومة إعلامياً، والإعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحافية الخاصة بالإمارة والحكومة، ورسائلها الاستراتيجية، وكذلك الترتيب للحوارات واللقاءات التي يجريها رئيس المجلس التنفيذي ومسؤولو الحكومة مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية، ومتابعة إذاعتها ونشرها ورصد تأثيراتها في الرأي العام، وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بالمجلس التنفيذي ونشاطاته المعتمدة من الأمانة العامة، وحفظ وتوثيق وأرشفة المحتوى الإعلامي بأشكاله كافة، بما في ذلك الحوارات والمقابلات الصحافية والتلفزيونية والإذاعية الخاصة بالجهات والشركات الحكومية.