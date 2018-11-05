قيم زايد في احتفال «الفجيرة الاجتماعية»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

احتفل مجلس الطفل في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مع 300 طفل من مختلف مناطق إمارة الفجيرة بـ«يوم العَلم».

وتطرق الاحتفال إلى جوانب من حياة وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتعاون مع «فريق سواعد زايد التطوعي».

حضر الاحتفال نائب رئيس الجمعية، صابرين اليماحي، ومديرة مجلس الطفل، موزة اليماحي، ورئيسة «فريق سواعد زايد التطوعي»، فاطمة الشهياري، ومديرة «منصة 2071» التابعة للجمعية، عائشة البيرق، وعدد كبير من أهالي الفجيرة.

وتضمّن برنامج الحفل أنشطة وفعاليات متنوعة للأطفال، شملت عروضاً فلكلورية، وفقرات مسرحية توعوية، وقصائد وطنية، وورشة القراءة، وورشة المرسم الحر، والرسم على الوجوه، ومسابقات ثقافية.