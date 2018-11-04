طرق الشارقة تنجز أعمال مدخل ومخرج لمبنى منشورات القاسمي على طريق الشيخ محمد بن زايد

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

استمراراً في تنفيذ أعمالها الخاصة بتطوير ودعم البنية التحتية في الشارقة، وتعزيزاً للمشهد العمراني الثقافي في الإمارة، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أعمال إنشاء مدخل ومخرج لمبنى منشورات القاسمي على شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة الطرفة، وافتتاحه أمام حركة السير ، حسبما أعلنت المهندسة عنود عبدالله الملا مدير إدارة التصميم والدراسات بالهيئة.

وأشار ت إلى أن المشروع يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تنفيذ المشاريع التطويرية و توفير بنية تحتية تطابق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، لمواكبة النهضة الشاملة الحاصلة في الإمارة في مختلف الميادين، لا سيما النهضة التعليمية والثقافية التي تشهدها شارقة العلم والمعرفة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الخاصة بتطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لربط المجمعات العلمية والثقافية، وتحويل هذه المناطق إلى مجمعات عصرية تدعم المسيرة التنموية الشاملة، مؤكداً أن المشروع تم تصميمه لضمان توفير المزيد من انسيابية الحركة، وتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية وتلبية لجميع احتياجات مرتادي المبنى.

وأوضحت الملا،أن المشروع استغرق مايقارب ثلاثة أشهر، وقد شملت الأعمال إنجاز مدخل ومخرج لمبنى منشورات القاسمي الجديد على شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة الطرفا، كما تم إنشاء حارة إضافية بعرض 3.65 متر بداية من محطة ادنوك وبطول 400 متر، مع إنشاء رصيف جانبي للمشاة بعرض متر ، وأعمال تسوية لكتف الطريق بعرض 2.5 متر، فضلا عن أعمال التخطيط الأرضي ودهان الأرصفة،هذا بالإضافة إلى أعمال الخدمات التطورية المصاحبة.