المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

دراجات

قال سائقون في طريق دبي الليسيلي، إن بعض أصحاب الدراجات النارية يسيرون بسرعة جنونية مستغلين التقاط أجهزة الرادار لصورة المركبة من الأمام، والدراجات تحمل أرقاماً في الجهة الخلفية فقط.

كهرباء

شكا مقيم في أحد المباني السكنية بإمارة عجمان انقطاع الكهرباء ثلاثة أيام متتالية، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مرجعاً السبب لأعمال الصيانة في المنطقة، التي قد ينجم عنها هذا الانقطاع المتكرر.

معرض

أشاد مواطنون بفعاليات النسخة الثانية من المعرض المبتكر «الألعاب الشعبية الإماراتية»، الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي في مركز القطارة للفنون في مدينة العين، والذي يقدم رؤية معاصرة لزمن البساطة، من خلال أعمال فنية لفنانين من الإمارات مرتبطة بالألعاب الشعبية التي كان يمارسها الأطفال قديماً، والذي سيستمر حتى يوليو المقبل.

خلط

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بمنع الاختلاط في الحافلات المدرسية بين الطلبة في الصفوف الأولى والمتقدمة، مراعاةً لخصوصية المرحلة العمرية لكل صف.

أمطار

لفت ذوو طلبة في مدارس خاصة في الشارقة إلى تهالك البنية التحتية، وتجمع مياه الأمطار في مناطق متفرقة منها، في الوقت الذي تُحصِّل فيه رسوماً مرتفعة تفرض عليها الصيانة المستمرة.

جمال

شكا مرتادو طريق الهير- الفقع وجود جمال سائبة على الطريق، ما يعرض حياتهم للخطر، مطالبين الجهات المعنية في مدينة العين بالنظر في الموضوع.

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