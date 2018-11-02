حاكم عجمان: العَلم يمثل الرفعة والشموخ ويعزز الولاء والانتماء

المصدر: عجمان - وام

رفع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، علم الدولة على سارية أمام مقر ومبنى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية الجديد في منطقة الجرف، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حيث تم رفع العلم وعزف السلام الوطني.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أن رفع علم الإمارات الحبيبة في جميع المؤسسات والمدارس والوزارات والمنازل هو تعبير صادق عما يمثله العلم من معاني الرفعة والشموخ، ويعزز الولاء والانتماء لهذا البلد وقيادته.

وقال سموه إن الثالث من نوفمبر الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم في دولة الإمارات، أصبح مقروناً برفع العلم في أرجاء ومدن الإمارات كافة، وهي مناسبة تجسد حب الوطن في نفوس المواطنين، وتكبر فيهم مشاعر الانتماء والولاء له ولقيادته.

وأشار صاحب السمو حاكم عجمان إلى أن مكانة العلم ستظل دائماً في قلوبنا حباً يتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل، ويبقى تجسيداً حياً لذكرى الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفع العلم وإعلان ميلاد دولة اتحاد الإمارات.