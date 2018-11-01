مشروعات جديدة لـ«سقيا الإمارات» خلال «عام زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد اجتماع مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» المجموعة الثانية من مشروعات المؤسسة لـ«عام زايد»، كما استعرض المجلس، الذي عقد برئاسة سعيد محمد الطاير، وحضور أعضاء المجلس، إنجازات «سقيا الإمارات» في مجال العمل الإنساني خلال الربعين الثاني والثالث من «عام زايد»، ضمن جهود المؤسسة لتوفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين حول العالم، إضافة إلى المشروعات والمبادرات التي تنفذها بالتعاون مع كل من: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية والخيرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال الطاير: «تكتسب مشروعات ومبادرات (سقيا الإمارات) في مجال العمل الإنساني أهمية خاصة خلال (عام زايد)، حيث نتذكر جهود المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى ركائز العمل الإنساني والتطوعي في الدولة، ورسخ مبادئ حب الخير والعطاء في نفوس أبناء الإمارات، وامتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج حول العالم، مستلهمين الرؤية الحكيمة لقيادتنا التي تسير على نهج زايد الخير، وتمد يد العون لكل محتاج في أي مكان في العالم».

وأشار الطاير إلى أن المجلس ناقش مشروعات المؤسسة خلال الفترة الماضية، واعتمد المجموعة الثانية من مشروعاتها لـ«عام زايد»، التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية والخيرية، ضمن مبادرة «100 مشروع للمياه» التي يستفيد منها نحو 120 ألف شخص في 12 دولة. كما نظمت بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حملة تطوعية لتنفيذ مشروعات تنموية وتشغيلية في أوغندا في يونيو الماضي، وفي صعيد مصر في سبتمبر الماضي تحت شعار «أيادي زايد»، بمشاركة متطوعين من هيئة كهرباء ومياه دبي.

رسائل إلى زايد

أكد المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات» محمد عبدالكريم الشامسي، أن المؤسسة استقبلت رسائل الجمهور الموجهة إلى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن مبادرة «100 رسالة إلى زايد»، خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث شارك زوار المعرض رسائلهم التي تعبر عن الأثر الذي تركه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نفوسهم.

وأضاف أن المؤسسة ستنشر الرسائل في قنوات التواصل الاجتماعي، وفي كتيب خاص في نهاية العام، يحمل اسم «رسائل إلى زايد».

تفرد «الإمارات اليوم» هذه المساحة تزامناً مع «عام زايد»، لاستعراض جوانب من شخصية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمبادرات التي تجسّد مبادئه وقيمه ومنجزاته، لتكون تحية تقدير ومحبة للوالد المؤسس، ودرساً متجدداً للأجيال المقبلة.