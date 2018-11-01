شرطة أبوظبي تطلق مجلس زايد التراثي لـ «الأحداث»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «مجلس زايد التراثي» التي تستهدف فئة الأحداث، لتعليم الأبناء القيم والعادات والتقاليد الأصيلة، وتعزيز الهوية الوطنية، ترسيخاً لنهج القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتأتي المبادرة، التي تنفذها إدارة رعاية الأحداث في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، ضمن مبادرات «عام زايد» بهدف توحيد الجهود وتعزيز الاهتمام بمختلف فئات المجتمع وشرائحه، باستلهام قيم زايد الخير في الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعمل الإنساني والاستدامة.

وأكد نائب مدير إدارة رعاية الأحداث، العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري، حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالأحداث، والعمل على تقديم الدعم المتواصل لهم، والارتقاء بالخدمات التي تستهدفهم، وتطويرها بشكل مستمر، فضلاً عن مراعاة الجانب الإنساني.

وقدم اختصاصي العادات والتقاليد، طارق عبيد سرور، محاضرة في مجلس زايد التراثي حول اهتمام زايد الخير بالتراث، والهوية الوطنية، واهتمامه بغرس مبادئ الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد في نفوس أبناء الإمارات.