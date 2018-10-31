«التغير المناخي» تبحث مع مزارعي رأس الخيمة تنمية أعمالهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مزارعي إمارة رأس الخيمة، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتعزيز ودعم القطاع الزراعي، لتحقيق منظومة الاستدامة التي تستهدفها رؤية الإمارات 2021.

يأتي اللقاء لإبراز دور الوزارة في دعم القطاع الزراعي، بوصفه الذراع الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تسير عليها الوزارة، في توجهها نحو تحقيق التنمية المستدامة لتعزيز الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، إضافةً إلى حث المزارعين على تطوير وتنمية أعمالهم عبر الاعتماد على النظم والآليات الحديثة في هذا القطاع، بهدف زيادة حصة إسهامهم في الإمدادات الغذائية المحلية، والتركيز على زيادة الإنتاج للأغراض التجارية.

وعلى هامش اللقاء، حضر الزيودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رأس الخيمة التعاونية الاستهلاكية، وجمعية رأس الخيمة التعاونية للمزارعين في إمارة رأس الخيمة، بشأن التعاون في مجال تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

يأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات التعاونية، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، في تنسيق الجهود الرامية لدعم المنتجات الزراعية الوطنية، باعتبارها أحد الموارد الغذائية المحلية، وركيزة أساسية في التنوع الغذائي.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، المهندس سيف محمد الشرع، إن الهدف الرئيس من دعم وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي المحلي، هو رفع إسهامه في تحقيق التنوع الغذائي، أحد مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

وأوضح أن تحقيق التنوع الغذائي، وتعزيز ودعم تطوير القطاع الزراعي في الدولة، تأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة، ويعد تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الوطنية ومنها الجمعيات التعاونية والخاصة بقطاعات معينة ومنها الزراعة، عنصراً مهماً في دعم منظومة التنوع الغذائي.

وبموجب المذكرة، تتولى جمعية رأس الخيمة التعاونية الاستهلاكية عرض منتجات المزارعين المحليين بإمارة رأس الخيمة، وفقاً لما هو متاح لعرض منتجاتهم، وتسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المواطنين الراغبين بتسويق منتجاتهم من خلال المواقع الخاصة لديها، وإعطاء الأولوية في تسويق المنتجات الزراعية لمزارعي إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى التزويد بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الزراعية الوطنية التي تم تسويقها.

بينما تلتزم جمعية رأس الخيمة التعاونية للمزارعين بالتنسيق مع المزارعين لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية لدى الطرف الأول، والتنسيق مع المزارعين لتوفير الكميات بحسب المعايير والمواصفات المطلوبة في المنتج، وتسهيل تواصل المزارعين المواطنين مع إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية الاستهلاكية.