برنامج إماراتي لتأهيل 2500 طفل للالتحاق بالتعليم

المصدر: رواندا - الإمارات اليوم

تمكنت «دبي العطاء»، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، من تأهيل وإعداد 2500 طفل، للالتحاق بالمدارس، في مقاطعة نياماشيكي، إحدى أكبر وأكثر المقاطعات فقراً في رواندا، من خلال برنامج «تعليم الطفولة المبكرة» الذي نفذته بالشراكة مع مؤسسة «الخدمة التطوعية» في الخارج، ويدعم البرنامج أيضاً الأطفال ذوي الهمم، من خلال دمجهم وتطوير مهاراتهم.

ورصدت «الإمارات اليوم »، خلال زيارتها الميدانية للبرنامج، حرص أعداد كبيرة من ذوي الطلبة على اصطحاب أبنائهم للاستفادة من البرنامج، كذلك التطور الكبير في مستويات الأطفال التعليمية، الأمر الذي يؤهلهم لمستقبل تعليمي أفضل في المدارس.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء» طارق القرق، إن البرنامج يهدف إلى إعداد 2500 طفل تراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات لبيئة مدرسية نظامية، ويهدف البرنامج، الذي تصل قيمته الاستثمارية الى خمسة ملايين و280 ألف درهم، إلى إنشاء 30 مركزاً نموذجياً لتعليم اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑكرة، كما يهدف تصميم البرنامج الشامل إلى تحسين البيئة المدرسية من خلال إعادة ترميم الفصول الدراسية، وتعزيز توفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس، وإشراك الوالدين وأفراد المجتمع المحلي في نظام تعليم اﻟطﻔوﻟﺔ المبكرة، وتوفير التدريب لمعلمي اﻟطﻔوﻟﺔ المبكرة من خلال كلية تدريب المعلمين المحلية، إلى جانب دمج مفهوم الحوكمة والقيادة في النظام التعليمي. ويركز البرنامج بشكل خاص على توسيع نطاق حصول الأطفال المحرومين من خلال بناء القدرات التي تهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتدريب المعلمين والقادة على الاندماج.