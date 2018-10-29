الفلاسي: "خليفة سات" يحمل اسماً غالياً على قلب كل إماراتي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد وزير دولة لشؤون التعليم العالي، رئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بأن القمر الاصطناعي "خليفة سات" أثبت أنه خاص بانفصاله من صاروخ الإطلاق، مضيفاً أن "القمر أرسل إشارات للمحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء تؤكد أنه في موقعه ومداره الصحيح، ويستطيع الإرسال والاستقبال، ومن ثم فإن التثبت من سلامة هذه الأمور كان الأهم بعد إطلاق القمر في المرحلة الأولى".

وقال إن القمر الصناعي يحمل اسماً غالياً على قلب كل إماراتي، ليجسِّد تطلعات قيادتنا وأحلام وطموحات شبابنا التي لا حدود لها في تحقيق الإنجازات لوطننا، ليرسخوا بتفوقهم وتميزهم مكانة الإمارات في قطاع الفضاء على المستوى العالمي.

وأضاف أن "خليفة سات" الذي تم تطويره في مختبرات مركز محمد بن راشد للفضاء بداية مرحلة جديدة في قطاع الفضاء الوطني، عنوانها تفوّق كوادرنا الإماراتية المتسلّحة بالعلم والمعرفة، فهنيئاً لدولتنا الإنجاز الذي يعد خطوة في رحلة ريادة هذا القطاع الحيوي.

وتابع: "نقف اليوم وكلنا فخر بما حققه "عيال زايد"، الذين حولوا حلم الوالد المؤسس إلى واقع نعيشه بإطلاق "خليفة سات"، لافتاً إلى أنه "منذ سبعينيات القرن الماضي، رسّخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، برؤيته أُسس نهضة دولتنا، حتى باتت إنجازات الإمارات تلامس الفضاء بسواعد أبناء الوطن".