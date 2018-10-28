وصول طلبة مدرسة مربض إلى منازلهم باشراف من شرطة الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

هطلت بعد ظهر اليوم الأمطار على كل المدن والمناطق بالفجيرة، بمناسيب راوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة، حيث تسبب انهمار الغيث في جريان العديد من الأودية في الإمارة، وامتلاء السدود والدوارات وتراكم المياه على جنبات الشوارع الرئيسة والفرعية.

وكانت الامطار الغزيرة قد حاصرت طلبة مدرسة رميثة الانصارية بمنطقة مسافي وذلك نتيجة قطع الوادي لجميع الطرق المؤدية إلى المدرسة.

حيث قامت شرطة الفجيرة بالتعامل مع حالة طلبة مدرسة رميثة الأنصارية وكادرها التعليمي بمنطقة مربض في الفجيرة، نتيجة جريان الأودية المجاورة للمدرسة، حيث تم التحفظ عليهم ومن ثم تأمين وصول الطلبة إلى منازلهم دون وقوع أي إصابات.

كما باشرت الدوريات الأمنية عملها في مختلف الشوارع الرئيسة والطرقات لتأمين حركة السير والمرور وتنظيم السير على الإشارات الضوئية والدوارات.

هذا وتحذر القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور من الاقتراب من أماكن تجمعات المياه وبطون الأودية، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، كما تناشد السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك مسافات كافية بين المركبات. كما تهيب بالجميع عدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومتابعة النشرات الجوية الصادرة حول الأجواء المتوقعة.