بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على عدد من مناطق الدولة

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المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

شهدت أنحاء متفرقة من الدولة صباح اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

فقد هطلت الأمطار الغزيرة على مناطق جبلية مسافي  الفجيرة ومربض ووادي العبادلة وجبل جيس برأس الخيمة.


في هذه الأثناء أغلقت شرطة رأس الخيمة الطريق المؤدي إلى جبل جيس بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية وسقوط الصخور وتغير الطقس، كما دعت السائقين إلى التأني والحذر أثناء القيادة خلال سقوط الأمطار، والابتعاد عن الأودية حرصا على سلامتهم.

 

      شاهد بالفيديو الأمطار المتفرقة على أنحاء الدولة:

 

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