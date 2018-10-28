بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على عدد من مناطق الدولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت أنحاء متفرقة من الدولة صباح اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

فقد هطلت الأمطار الغزيرة على مناطق جبلية مسافي الفجيرة ومربض ووادي العبادلة وجبل جيس برأس الخيمة.





في هذه الأثناء أغلقت شرطة رأس الخيمة الطريق المؤدي إلى جبل جيس بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية وسقوط الصخور وتغير الطقس، كما دعت السائقين إلى التأني والحذر أثناء القيادة خلال سقوط الأمطار، والابتعاد عن الأودية حرصا على سلامتهم.

تحذير من سقوط صخور على طريق جبل جيس برأس الخيمة#الوطني_للأرصاد#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/MyYivAqJA8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 28, 2018

شاهد بالفيديو الأمطار المتفرقة على أنحاء الدولة:

أمطار غزيرة على المناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/cJx3Ytq15w — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 28, 2018