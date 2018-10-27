المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حديقة

دعا سكان بمنطقة الحصن بأبوظبي إلى صيانة حديقة الأطفال الواقعة بشارع خالد بن الوليد، حيث إنها تعاني إهمالاً شديداً، داعين الجهات المسؤولة إلى تجديدها، خصوصاً أنها تخدم شريحة كبيرة من السكان.

عقارات

شكا مقيمون في إمارة عجمان قيام شركة تأجير عقارات باعتماد أسعار غير ثابتة للشقق، حيث لوحظ قيامها بتأجير شقتين بالمواصفات نفسها في المجمع ذاته بأسعار مختلفة، مطالبين بتشديد الرقابة على شركات العقار.

صيدليات

طالب متسوقون بإلزام الصيادلة في صيدليات بدبي، القيام بعملهم المنوط بهم، بعيداً عن الإلحاح للترويج لمستلزمات العناية بالبشرة، وذلك بعد ملاحظتهم قيام بعض الصيادلة باتباع هذا السلوك المزعج.

تأمين

طالب أصحاب سيارات بإلزام شركات التأمين بوقتٍ محددٍ لإصدار موافقات إصلاح السيارات، بعد تقديم تقرير «ساعد»، وذلك بعد تكرر تأخر الشركات في الرد والمماطلة لدفع أصحاب السيارات إلى القبول بالإصلاح خارج الوكالة.

«اتصالات»

قال مشترك في «اتصالات» إنه تلقى إشعاراً باشتراكه في خدمة الإنترنت، وخصم قيمة الاشتراك من رصيده دون أن يكون قد قام بهذه الخدمة، مشيراً إلى تكرار هذا الأمر أكثر من مرة.

ثناء

أثنى متسوقون على المنتجات التي توفرها جمعيات الشارقة التعاونية، خصوصاً الطازجة منها كاللحوم والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان.

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