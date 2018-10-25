طرق دبي: ملكية المركبات الدائمة خدمة سارية المفعول

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه لم يطرأ أي تغيير على إصدار الملكية الدائمة للمركبات، رداً على أخبار تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى إلغاء الملكية الدائمة للمركبات.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في الهيئة، جمال السادة، لـ«الإمارات اليوم» إن الخدمة سارية المفعول، والعملاء يمكنهم إصدار الملكية الدائمة التي يدعمها ملف بالمعلومات يحفظ إلكترونياً عن المركبة، وتاريخ الترخيص، وتجديد الملكية، وكل البيانات الأخرى المطلوبة.

وكان مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تناقلوا معلومات تشير إلى إرجاع الملكية القديمة، وذلك لأنه لا يوجد فيها تاريخ بداية الترخيص ونهايته، وأنها غير صالحة للسفر بها خارج الدولة، وأكد السادة أن ما ورد عن الإلغاء وأسبابه غير صحيح، وأنه يمكن للعملاء في حالة السفر، أن يطبعوا رخصة سير مركبة التي يتم إرسالها للمتعاملين من خلال البريد الإلكتروني، والاحتفاظ بهما في حال خروج المركبات خارج الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعميم على الجهات الداخلية والخارجية بخصوص هذا الشأن.

وأضاف أن المعلومات المتعلقة بالمركبة يتم تحديثها إلكترونياً سنوياً، فيما يحتفظ صاحب المركبة بالملكية الدائمة دون الحاجة لاستبدالها سنوياً.

وقال السادة إن إطلاق خدمة الملكية الإلكترونية لفئة مركبات الأفراد تهدف إلى إسعاد المتعاملين بتوفير وقتهم وجهدهم في إصدارها بوسائل ذكية، موضحاً أن الحصول على الخدمة يكون عن طريق تحميل تطبيق الهيئة «RTADUBAI» أو تحميل تطبيق «دبي درايف» على الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن آلية التطبيق تتضمن إصدار ملكية دائمة من دون تاريخ انتهاء يتم صرفها مرة واحدة، ويتم تجديد الملكية الإلكترونية كل عام بعد انتهاء الإجراءات، وأن نسخة الملكية الإلكترونية (رخصة سير مركبة) تأتي عبر رسالة بالبريد الإلكتروني للمتعامل، وكذلك تظهر للمتعامل من خلال تطبيق الهيئة.